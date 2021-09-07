Грибник наткнулся на снаряд весом в полтонны в лесу возле музея «Ораниенбаум»

В Петербурге обнаружили снаряд времен ВОВ весом в полтонны и длиной в 1,5 метра. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Грибник обнаружил огромный артиллерийский снаряд в лесу возле музея-заповедника «Ораниенбаум» в Ломоносове. Мужчина поспешил поймать телефонную связь и вызвал на место взрывотехников ОМОН. Оказалось, что боеприпас длиной в 1,5 метра. Специалисты из группы разминирования установили, что снаряд опасный – неразорвавшийся со времен Великой Отечественной войны.

- Это был артиллерийский снаряд калибра 305 миллиметров от морского корабельного орудия. Весом боеприпаса составил около 470 килограммов. В земле он находился со времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Боеприпас вывезли из леса под охраной полиции и при помощи сотрудников МЧС. Снаряд собираются обезвредить.