Фонтан и сквер появились на Центральной площади в Кировске

В Ленобласти благоустроили главную площадь Кировска. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Фонтан и зеленые зоны появились на Центральной площади в Кировске. Там завершился второй этап масштабного благоустройства. По словам властей Ленобласти, после преображения площади туда намного охотнее стали приходить горожане. Сейчас на месте установили новое освещение, в том числе подсветку архитектурных форм, а также заасфальтировали и привели в порядок мощеные пешеходные дорожки.

- На площади появились малые архитектурные формы, сквер и фонтан. Всего в 2021 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта благоустраивают 77 общественных пространств. Больше 10 объектов уже завершили и ввели в строй, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.