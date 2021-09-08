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Общество8 сентября 2021 0:02

Фонтан и сквер появились на Центральной площади в Кировске

Жители города уже оценили благоустройство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти благоустроили главную площадь Кировска. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленобласти благоустроили главную площадь Кировска. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Фонтан и зеленые зоны появились на Центральной площади в Кировске. Там завершился второй этап масштабного благоустройства. По словам властей Ленобласти, после преображения площади туда намного охотнее стали приходить горожане. Сейчас на месте установили новое освещение, в том числе подсветку архитектурных форм, а также заасфальтировали и привели в порядок мощеные пешеходные дорожки.

- На площади появились малые архитектурные формы, сквер и фонтан. Всего в 2021 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта благоустраивают 77 общественных пространств. Больше 10 объектов уже завершили и ввели в строй, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.