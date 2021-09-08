Большой частный дом сгорел в садоводстве во Всеволожском районе Ленобласти

Огромный частный дом сгорел в садоводстве Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области сгорел большой частный дом. В четвертом часу ночи 8 сентября 2021 года в региональную экстренную службу поступило сообщение о возгорании в садоводстве Вирки-2 во Всеволожском районе. Горел дом на улице Лесная. Спасатели немедленно выехали на место, рассказали в МЧС Ленобласти.

- На вызов выехали сразу две дежурные смены противопожарной службы Ленобласти - 12 спасателей и три единицы техники, - рассказали в МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что горит частный дом площадью 240 квадратных метров. Огонь успех охватить здание целиком. Больше часа понадобилось спасателям для того, чтобы совладать с пламенем и потушить его. К 4:56 часам пожар был ликвидирован.

Есть ли пострадавшие в пожаре, пока что не сообщается. На данный момент специалисты проводят проверку и выясняют причину возгорания.