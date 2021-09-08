Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 7:50

Резкое потепление и дожди придут в Петербург 8 сентября

Температура воздуха окажется на 2 градуса выше климатической нормы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тепло и дожди ждут Петербург 8 сентября

Тепло и дожди ждут Петербург 8 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург наконец-то вернется тепло. В среду, 8 сентября 2021 года, город окажется в теплом секторе циклона, из-за чего температура воздуха превысит показатели климатической нормы. Однако назвать это наступлением "бабьего лета" нельзя, так как потепление будет сопровождаться дождями. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого окажется над акваторией Белого моря. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит расти и на 1-2° превысит норму, - отметил синоптик.

Так, в Петербурге ожидается резкое потепление до плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области до 14-19 градусов выше нуля. Ветер же будет западный до 5-10 метров в секунду, порывистый.

Напомним, что "бабье лето" характеризуется теплой и сухой погодой. Специалисты отмечают, что ждать его стоит во второй половине сентября.