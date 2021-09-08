Без вести пропавшего мужчину неделю разыскивают в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге без вести пропал 41-летний мужчина. Дмитрий Дементьев исчез 2 сентября 2021 года, с тех пор уже неделю ничего не известно о его местонахождении. Родные обратились на помощью в поисковую организацию "Лиза Алерт", а также самостоятельно разместили объявления по социальным сетям.

- Пропал брат – Дементьев Дмитрий Владимирович 41 год, предположительно вышел из дома на Купчинской улице, дом 26к2, в черной куртке, темных джинсах с сумочкой через плечо в стиле милитари, - написала сестра пропавшего.

К поиску подключилась организация "Лиза Алерт" / Фото: Лиза Алерт

Женщина пояснила, что загулы и невыходы на работу - это не про ее брата. Также она обзвонила больницы, однако там ей сообщили, что похожий на пропавшего мужчина не поступал.

Дмитрий ростом около 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, седые волосы.

Утром 8 сентября одна женщина написала в соцсети, что видела похожего мужчину, однако эта информация пока уточняется.