Штормовое предупреждение объявило МЧС в Ленобласти 8 сентября

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти 8 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение в среду, 8 сентября 2021 года. По данным спасателей, к 11 часам утра в регионе усилится ветер, поэтому местным жителям рекомендуется заранее подготовиться к непогоде.

- Начиная с 11-14 часов, местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно школе Бофорта, такой ветер считается крепким. При нем гнутся стволы деревьев, а также могут подняться высокие волны. Поэтому жителям Ленобласти лучше заранее убрать вещи с балконов или открытых дворов, а также не парковать машины рядом со столбами или деревьями.

В остальном в Ленобласти ожидаются умеренные дожди и температура воздуха до плюс 14-19 градусов. В Петербурге же ожидается значительное потепление до плюс 18 градусов.