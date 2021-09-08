11-километровая пробка сковала КАД Петербурга утром 8 сентября

КАД встал в 11-километровую пробку утром 8 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро 8 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге началось с больших пробок. Уже к 7 часам на Кольцевой автодороге образовался огромный затор в 11 километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. На внутренней стороне КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Затор 11 километров, - сообщает сервис.

В целом по городу на 8:40 часов оценивается уже в шесть баллов, что на два балла больше обычного. С утра уже стоит Дворцовая набережная, Пироговская набережная, Свердловская набережная, Литейный мост, главные магистрали Петроградской стороны, а также Витебский проспект в сторону центра.

Ожидается, что пробки продолжат расти и к 9 часам достигнут пика в 7 баллов.