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Общество8 сентября 2021 8:55

Водопроводные сети на Смольной набережной реконструируют за 183 млн рублей

Конкурс на поиск подрядчика объявили на сайте Госзакупок
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На ремонт водопроводной сети на Смольной набережной в Петербурге выделили 183 млн рублей

На ремонт водопроводной сети на Смольной набережной в Петербурге выделили 183 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на поиск подрядчика для реконструкции и строительства водопроводных сетей на Смольной набережной. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок 6 сентября 2021 года. Начальная цена работ превышает 183,3 миллионов рублей.

- Работы должны проводиться с необходимыми мероприятиями по технике безопасности и только с квалифицированными рабочими. Также подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями контракта, - говорится в документе контракта.

Ремонт водопроводных сетей должен быть выполнен до 15 ноября 2022 года.

На данный момент принимаются заявки от подрядчиков до 28 сентября, после чего будет объявлен победитель конкурса и начнутся ремонтные работы. Заказчиком выступает "Водоканал".