День памяти жертв блокады отмечается в Петербурге 8 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 8 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге отмечается 80 лет с начала блокады Ленинграда - одной из самых трагичных страниц жизни города. В День памяти жертв блокады к горожанам обратился губернатор Александр Беглов.

- 80 лет назад началась блокада Ленинграда – долгие 900 дней голода, холода, бомбежек, ожесточенных боев. Сотни тысяч ленинградцев в первые же дни оставили семьи, работу и ушли на фронт. В городе было сформировано 10 дивизий народного ополчения. В них вступали те, у кого была бронь, - напомнил градоначальник.

Первый артобстрел Ленинграда произошел 4 сентября, а уже спустя четыре дня немецкие войска заняли Шлиссельбург. Жители осажденного города на протяжении долгих дней получали лишь по 125 граммов хлеба, транспорт не ходил, окна были заколочены.

Но несмотря на это, ленинградцы продолжали жить. Работали 39 школ, порой уроки проходили в бомбоубежищах.

В полдень 8 сентября 2021 года состоится минута молчания в память погибших.