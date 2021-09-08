Минута молчания объявлена в Петербурге 8 сентября

В Петербурге пройдет минута молчания в память жертв блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2021 года отмечается 80 лет с начала блокады Ленинграда. В честь этого в Северной столице объявлена общегородская минута молчания. Она состоится в полдень, рассказали в Смольном.

- В полдень объявлена общегородская минута молчания. Также по инициативе общественности 8 сентября на 115 площадках будут зачитаны имена тех, кто не пережил блокаду, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что главная ответственность за сохранение памяти о блокаде, о тех тяжелых днях, которые пережили или не пережили жители Ленинграда, лежит на петербуржцах.

Напомним, что на днях в Петербурге открылся Институт истории обороны и блокады Ленинграда.