Движение по Лиговскому проспекту перекрыло ДТП фуры и "Мерседеса"

ДТП фуры и "Мерседеса" перекрыло движение по Лиговскому проспекту в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Движение на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге оказалось частично перекрыто. Утром в среду, 8 сентября 2021 года, в районе дома 289 по проспекту произошло ДТП, собравшее большую пробку. Об этом автомобилисты рассказали в социальной сети.

- На Лиговском, дом 289, ДТП с фурой и "Мерседесом. Стоять приходится минут 15, почти все ряды перекрыты ими, - рассказали очевидцы.

Сама по себе авария не серьезная. По всей видимости, водитель фуры перестраивался в другой ряд, когда иномарка проскочила перед грузовиком, в итоге, получив удар в левый бок. Сообщений о пострадавших не было.

Пробка растянулась на километр по Лиговскому проспекту по направлению из центра города. Автомобилистам рекомендуется искать другие пути обхода, чтобы не попасть в затор.