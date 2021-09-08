На видео попало разбойное нападение на магазин в Приморском районе Петербурга

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего два магазина Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге поймали мужчину, совершившего нападение в магазине. В первом часу ночи 6 сентября 2021 года в полицию позвонили сотрудники торговой точки, расположенной в доме 33/1 по Комендантскому проспекту и рассказали, что задержали за кражу посетителя. Все происходящее попало на видео камеры наблюдения, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В магазине 26-летний мужчина набрал корзину продуктов на 16,8 тысяч рублей и попытался уйти, не оплатив товар. Однако, когда охранник торгового зала стал его останавливать, грабитель залил его газом из баллончика, - рассказали в полиции.

Несмотря на это, сотрудники магазина все же задержали мужчину и вызвали полицию.

При проверке выяснилось, что этот же мужчина совершил еще одну кражу в магазине в доме 64/1 по Комендантскому проспекту. 1 сентября он пришел с ножом в торговый зал и похитил с полок товар.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.