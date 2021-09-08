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Происшествия8 сентября 2021 10:19

Троллейбус сгорел в парке на Гражданском проспекте в Петербурге

Спасатели потушили огонь за 20 минут
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Троллейбус сгорел в троллейбусном парке Петербурга

Троллейбус сгорел в троллейбусном парке Петербурга

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в троллейбусном парке сгорел троллейбус. Возгорание произошло в 9:19 часов утра в среду, 8 сентября 2021 года, у дома 131 по Гражданскому проспекту. Очевидцы сразу же вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На территории троллейбусного парка горел троллейбус по всей площади, - рассказали спасатели.

Огонь удалось потушить очень быстро. Буквально спустя 20 минут после вызова пожарные уже ликвидировали пламя и занялись проливкой транспорта.

На месте работали две пожарные машины и девять спасателей. Пострадавших в результате пожара нет. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.

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Троллейбус сгорел в троллейбусном парке в Петербурге
Троллейбус сгорел в троллейбусном парке в Петербурге