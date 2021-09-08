Тротуар на Невском проспекте перекрыли в День памяти жертв блокады

Цветы возложили к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2021 года отмечается 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. В честь этого в городе проходят траурные мероприятия. Так, "наиболее опасную сторону" на Невском проспекте, дом 14, перекрыли на время возложения цветов, пишет "Мойка78".

- Церемония оказалась не для всех, место оцеплено полицией. Судя по всему, цветы к табличке сначала возлагают первые лица города, - сообщает издание.

Все остальные жители Северной столицы пока что не могут подойти к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Они наблюдают за процессией с противоположной стороны Невского проспекта.

Напомним, что в День памяти жертв блокады в полдень в Петербурге состоится общегородская минута молчания.