Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 10:59

Петербург стал лидером по количеству ДТП с детьми на электросамокатах за 2021 год

За полгода в Северной столице произошло шесть таких аварий
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург стал лидером в 2021 году по количеству ДТП с детьми на электросамокатах

Петербург стал лидером в 2021 году по количеству ДТП с детьми на электросамокатах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал лидером в стране по числу ДТП с детьми на электросамокатах. Такую статистику 8 сентября 2021 года привело издание ТАСС со ссылкой на МВД России. Оказалось, что за первые полгода 2021 года в Северной столице произошло шесть таких аварий.

- Всего с января по июль в Петербурге зафиксировано шесть таких происшествий, в каждом из которых пострадал ребенок, - пишет издание.

Следом на Северной столицей идут Краснодарский край и Татарстан. Там случилось по четыре аварии с самокатами. В первом случае пострадали пять детей, во втором - четыре ребенка.

Всего за 2021 год в России случилось 38 аварий на самокатах с участием детей. Всего пострадали 39 несовершеннолетних, а один малыш погиб.