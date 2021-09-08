Петербург стал лидером по количеству ДТП с детьми на электросамокатах за 2021 год

Петербург стал лидером в 2021 году по количеству ДТП с детьми на электросамокатах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал лидером в стране по числу ДТП с детьми на электросамокатах. Такую статистику 8 сентября 2021 года привело издание ТАСС со ссылкой на МВД России. Оказалось, что за первые полгода 2021 года в Северной столице произошло шесть таких аварий.

- Всего с января по июль в Петербурге зафиксировано шесть таких происшествий, в каждом из которых пострадал ребенок, - пишет издание.

Следом на Северной столицей идут Краснодарский край и Татарстан. Там случилось по четыре аварии с самокатами. В первом случае пострадали пять детей, во втором - четыре ребенка.

Всего за 2021 год в России случилось 38 аварий на самокатах с участием детей. Всего пострадали 39 несовершеннолетних, а один малыш погиб.