Мигрант "заминировал" "Лахта Центр" в Петербурге

В Петербурге мигрант "заминировал" "Лахта центр" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант "заминировал" "Лахта центр". Утром 7 сентября 2021 года в полицию позвонил специалист по безопасности небоскреба, который рассказал, что обнаружил на шестом этаже небоскреба надпись с угрозой. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На шестом этаже строящегося здания "Лахта центр" на Бобыльской улице была обнаружена надпись размером 20 на 15 сантиметров, в которой говорилось, что на пятом этаже здания заложена бомба, до взрыва осталось 85 дней, - рассказал источник.

На место сразу же прибыла полиция и задержала парня, который подозревается в написании угрозы. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана, который работает отделочником.

Также специалисты осмотрели здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. По факту было возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч, либо ограничение свободы на три года.