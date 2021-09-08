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Общество8 сентября 2021 11:22

Пулково обслужил более 6 млн пассажиров за лето 2021 года

Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Симферополь
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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За лето 2021 аэропорт Пулково обслужил более 6 млн пассажиров

За лето 2021 аэропорт Пулково обслужил более 6 млн пассажиров

Фото: Александр ГЛУЗ

За лето 2021 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 6 миллионов пассажиров. Это на шесть процентов меньше, чем за лето 2019 года, отметили 8 сентября 2021 года в комитете по транспорту города.

- При этом пассажиропоток на внутренних рейсах по сравнению с летом 2019 года вырос на 42 процента. За три месяца Пулково обслужил 5,2 миллиона пассажиров, - рассказали в комитете.

Самыми популярными направлениями в Пулково по России стали Москва, Сочи и Симферополь.

А вот на международных линиях было обслужено 800 тысяч пассажиров. Это всего 70 процентов от пассажиропотока за 2019 года. Всему причина коронавирусные ограничения в мире. Тем не менее, лидерами направлений стали Анталья, Ларнака и Стамбул.

В пиковые дни августа аэропорт Пулково обслуживал более 74 000 пассажиров в сутки.