Тысячи кондукторов Петербурга могут потерять работу в 2022 году

Тысячи кондукторов Петербурга могут лишиться работы в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году тысячи кондукторов Санкт-Петербурга могут лишиться работы. Такое мнение 8 сентября 2021 года высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова. Она пояснила, что это связано с тем, что город готов отказаться от наличной оплаты проезда и введением технологий для бесконтактной оплаты.

- Штат кондукторов собирает средства за проезд в меньшем размере, чем фонд их заработной платы. В условиях пандемии наличие таких работников на городских маршрутах небезопасно. Петербург планирует полный отказ от кондукторов в 2022 году, часть из них станут контролерами на линиях, - отметила Щербакова.

По словам специалиста, потерять рабочие места могут порядка 3,5 тысяч человек. При этом, считает Щербакова, в общественном транспорте города появится большое количество безбилетников.