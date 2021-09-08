Комик Илья Соболев может заплатить за неудачную шутку 85 миллионов рублей

Фото: соцсети

Стендап-комик Илья Соболев может поплатиться за шутку, которая прозвучала в видео на его YouTube-канале. На юмориста подали в суд и требуют 85 миллионов рублей. Истец – юрист из Тольятти Леонид Тарантов. В Петербурге 8 сентября 2021 года пройдет заседание.

- В Петроградском районном суде г. Санкт-Петербурга продолжится рассмотрение гражданского дела по иску Леонида Тарантова к Илье Соболеву. Дело вернулось с экспертизы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел два года назад в выпуске юмористической программы «Можно ваш телефончик?». Один из участников, выполняя задание, отправил аудиосообщение контакту из своего телефона. Суть вопроса сводилась к сексуальной ориентации. В выпуске показали имя и фото человека, которому отправили сообщение. Им оказался Леонид Тарантов. Как заявил мужчина, после этого над ним подшучивали коллеги и у него начались проблемы на работе. Поэтому юрист и пошел в суд. Соболев не согласен с иском. Суд отправил фрагмент выпуска на экспертизу, которая покажет, кто фигурировал на фото в видео.