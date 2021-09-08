Уникальные виды мха представили на выставке в парке «Монрепо»

В Монрепо растет 125 видов мхов, на выставке гости познакомятся с 9. Фото: www.vk.com/monrepovyborg

В парке «Монрепо» представили выставку с уникальными видами мха. Экспозиция под названием «Мир мха» открылась за поворотом к Скальной гряде. Автор проекта – биолог заповедника Екатерина Сафронова.

- В парке насчитывается 125 видов мхов, они разные по форме и строению. На выставке представлено 9 наиболее распространенных, - рассказали в парке.

Сотрудники «Монрепо» отмечают, что у каждого экспоната есть QR-код, который переводит на страницы, где можно прочитать описание, а также увидеть фото и видео мхов с микроскопа.

Видео сняты в режиме реального времени и отображают, как быстро засушенные мхи впитывают влагу и расправляются после увлажнения.

Выставка будет работать до 4 октября 2021 года.