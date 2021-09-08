Мошенница продала петербургской пенсионерке путевку в санаторий за 570 тысяч рублей

Пенсионерка купила у мошенницы путевку в санаторий за 570 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала за ненастоящую путевку в санаторий 570 тысяч рублей и 3 тысячи евро. Вечером во вторник, 7 сентября 2021 года, в полицию обратилась 84-летняя жительница Петроградского района, которая рассказала, что ее обманула неизвестная женщина. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Старушка пояснила, что с 14 до 16 часов 7 сентября к ней домой на улице Ординарной пришла женщина, которая представилась сотрудником пенсионного фонда и предложила приобрести путевку в санаторий, - рассказал источник.

В итоге, незнакомка ввела пенсионерку в заблуждение, и та отдала мошеннице 570 тысяч рублей и 3 тысячи евро.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Известно, что подозреваемой на вид 30-35 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Одета была в темное пальто и серую вязанную шапку.