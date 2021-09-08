Без вести пропавшую девочку месяц разыскивают в Петербурге

Петербурженка заявила в полицию о пропаже дочери спустя месяц после ее исчезновения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти месяц разыскивают без вести пропавшую девочку. Во вторник, 7 сентября 2021 года, в полицию обратилась женщина, жительница дома на Бухарестской улице. Она рассказала, что в середины августа не может найти свою 16-летнюю дочь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что 13 августа в 19:00 ее 16-летняя дочь, учащаяся в девятом классе школы, ушла из дома и до сих пор не вернулась, - сообщил источник.

Также женщина рассказала, что раньше ее дочь уже уходила из дома. Видимо, по этой причине она почти месяц не обращалась в полицию за помощью. Где может находиться девочка, не знает.

Сейчас подростка разыскивает полиция.