Первый участок веломаршрута Москва-Санкт-Петербург откроется 12 сентября

Протестировать часть нового веломаршрута можно совершенно бесплатно и без специальной подготовки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый пилотный участок веломаршрута, который свяжет Москву и Санкт-Петербург, откроется 12 сентября 2021 года. Об этом рассказали на странице проекта Velo one в Instagram.

Обустроили часть велодорожки вдоль западного берега канала имени Москвы – от Яхромского моста до причала «Ударная». Его длина – 21 километр.

Всех любителей велопакатушек приглашают бесплатно с 12 до 19 часов протестировать пилотный участок, послушать выступления музыкантов, попробовать уличную еду и многое другое.

Для велопрогулки нужна регистрация. Пройти ее можно как онлайн, так и в пунктах в Яхроме и Дмитрове.

Напомним, что первый обустроенный веломаршрут, протяженностью 1000 километров, протянется от Москвы до Северной столицы – через Мытищи, Тверь, Великий Новгород, Старую Руссу, Пушкин и другие города. Полностью проложить его планируют за несколько лет.