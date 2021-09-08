Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Генерал армии, уроженец Северной столицы скончался 8 сентября 2021 года в Норильске на учениях, спасая человека. Ему было 55 лет.

- Сегодня произошла трагедия. Спасая жизнь человека и выполняя профессиональный долг, погиб глава МЧС России Евгений Николаевич Зиничев. Он погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту, - отметил Беглов. - Это огромная потеря для России и для Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла во время съемки документального фильма о работе МЧС в Норильске. Министр и оператор Александр Мельник стояли на краю выступа. Оператор сорвался вниз в воду, а Зиничев бросился за ним, но сам получил серьезную травму, ставшей смертельной. Оба скончались в ближайшей больнице.

- В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе, - добавил Беглов.

О месте и времени похорон министра МЧС будет сообщено позже.