Рисунок Сальвадора Дали продают в Петербурге за 650 млн рублей

Петербуржец продает уникальный рисунок Дали за 650 млн рублей / Фото: Авито

Житель Санкт-Петербурга продает уникальный рисунок великого художника-сюрреалиста Сальваора Дали. Это небольшой набросок Дона Кихота, сделанный ручкой на развороте книги. Продавец, местный житель по имени Александр, выставил на продажу работу мастера в интернете 4 сентября 2021 года и хочет за нее 650 миллионов рублей.

- Это подлинный рисунок Сальвадора Дали "Дон Кихот" на двух страницах с подписью автора, нарисованный великим художником-сюрреалистом в 1974 году в книге Dali par Dali издательства Draeger, - рассказал хозяин рисунка.

На рисунке в книге изображен Дон Кихот / Фото: Авито

На наброске отчетливо виден всадник в шляпе и с копьем в руке. Сам персонаж сидит на коне. Также рисунок сопровождает подпись и автограф Дали для некой Кристины.

Мужчина уверяет, что рисунок подлинный и был приобретен на торгах в известном французском аукционном доме Rossini.