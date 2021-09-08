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Происшествия8 сентября 2021 15:46

Петербуржца задержали за распространение детского порно

Следователи выясняют, откуда мужчина взял обнаженные снимки несовершеннолетних
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жителя Петербурга задержали за распространение детской порнографии

Жителя Петербурга задержали за распространение детской порнографии

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета задержали мужчину за распространение детской порнографии. 35-летнего жителя Красного Села поймали за "делом" утром 7 сентября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Стало известно, что мужчина, находясь дома, а также в других местах, распространял в интернете, в том числе в социальных сетях, порнографические снимки с изображением несовершеннолетних, - рассказал источник.

На данный момент следователи не знают, откуда мужчина брал эти снимки. Этот вопрос им предстоит еще выяснить.

По факту было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии с детьми. Подозреваемого уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.