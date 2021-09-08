В Петербурге появился портал с альтернативной аналитикой по коронавирусу

В Санкт-Петербурге создали портал с альтернативной аналитикой по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появился интернет-портал с альтернативной статистикой по коронавирусу. Его создал независимый аналитик, вот уже больше года занимающийся проблемами распространения SARS-CoV-2 в Северной столице, Алексей Куприянов.

- Строго говоря, никаких чудес там нет, - рассказал сам Куприянов «Комсомолке» в среду, 8 сентября. – Данные, которые опубликованы на портале, взяты из открытых источников – в основном из источников комитета по здравоохранению и минздрава. Вопрос лишь в том, как их интерпретировать, чтобы получить картину, близкую к реальности.

По словам Алексея Куприянов, масштаб ситуации оказался во многом недооценен: согласно его интерпретации, реальные показатели заболеваемости в Санкт-Петербурге во время условной «третьей волны» оказались в два-три раза выше официальных.

- Наиболее адекватные данные, на мой взгляд, приходили по смертности и количеству ПЦР-тестов, взятых за сутки, - констатировал аналитик.

Также, отмечает Алексей Куприянов, можно говорить о том, что Петербург находится на грани «четвертой волны», так как все основные показатели – заболеваемость, госпитализации и смертность – в последнее время заметно пошли в рост. Насколько долго он продержится и даст ли в итоге такой же серьезный всплеск, с какими город столкнулся в июле этого года и декабре прошлого – пока не известно.