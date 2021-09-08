В Смольном объяснили «аномальные» скачки заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В Смольном объяснили, почему в Петербурге "скачет" статистика заболеваемости COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном пояснили, откуда на графике заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге взялись «аномальные» скачки. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, все дело в распределении тестируемых по дням недели.

- Показатели заболеваемости всегда падают в начале новой недели, - уточнили в ведомстве. – Потому что в статистике учитываются данные за предыдущие сутки – то есть, в воскресенье публикуются данные за субботу, в понедельник – за воскресенье и так далее. В выходные и в понедельник к врачам традиционно обращается меньше петербуржцев, чем в будни – отсюда и такая разница в показателях.

Напомним: «скачки» начались с 24 августа, когда динамика заболеваемости внезапно рухнула с 1 481 нового случая до всего 600. Уже 25 августа она снова взлетела до 1 385, а 31 числа снова рухнула – до 513, это исторический минимум с октября прошлого года. Последнее «падение» пришлось на вторник, 7 сентября – 626 новых случаев.

Напомним: ранее мы писали о том, что в Петербурге запустился портал с альтернативной статистикой по заболеваемости COVID-19. По словам его создателя, город находится на грани четвертой волны.