Следователи попросили помощи в поисках без вести пропавшего мальчика в Ленобласти

В Ленинградской области разыскивают 15-летнего мальчика. Подросток пропал без вести 5 сентября 2021 года в городе Тихвин и на данный момент о его местонахождении ничего не известно. Об этом рассказали в следственном комитете области.

- 5 сентября 2021 года юноша по имени Михаил Усов ушёл из дома в городе Тихвин Ленинградской области и не вернулся. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия, - рассказали в ведомстве.

Также комитет уже возбудил уголовное дело в связи с пропажей ребенка по признакам убийства. Сотрудники ведомства проводят опрос всех родственников, друзей и знакомых подростка, чтобы найти его.

Кроме того, следователи попросили всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, либо видел человека, похожего на него, сообщить об этом по телефону +7 (812) 492-01-58.