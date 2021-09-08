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Звезды8 сентября 2021 16:49

Актер Иван Краско бросил пить и курить после инсульта

Артиста выписали из больницы, где он провел неделю
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Иван Краско после инсульта перешел на ЗОЖ.

Иван Краско после инсульта перешел на ЗОЖ.

Фото: Тимур ХАНОВ

После недельной госпитализации из больницы Петербурга выписали 90-летнего народного артиста Ивана Краско. Врачи дали Ивану Ивановичу, перенесшему инсульт, добро на продолжение лечения дома и посоветовали не нервничать и больше отдыхать. Краско отнесся к наставлениям с пониманием и даже решил бросить пить и курить. Об этом "КП-Петербург" рассказал директор актера Вячеслав Смородинов:

- После выписки даже сигареты не просил, с алкоголем, уверяет, тоже завязал, - с гордостью сказал Смородинов. - Он очень хочет побыстрее вернуться на сцену. Однако художественный руководитель театра просит его побыть на реабилитации.

Несмотря на это и общую слабость, на которую пожаловался актер после выписки, Краско собирается приехать в театр уже 10 сентября. В этот день у него будет спектакль с символичным названием "Я вернулся". Правда, участие в нем Ивана Ивановича пока под вопросом.