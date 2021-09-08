Полиция проверит сотрудников общежития при СПбГУ из-за продажи вещей студентов

Сотрудников общежития №16 при СПбГУ заподозрили в продаже чужих вещей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция проверит, действительно ли сотрудники общежития №16 при СПбГУ продавали вещи выселившихся оттуда студентов. Учащиеся вуза заметили подозрительные публикации от двух женщин, местного завхоза и начальника участка отдела обслуживания, опубликованные в одной из популярных групп для объявлений. Судя по записям, дамы продают брошенные чайники, шкафы, зеркала, полки, вешалки, контейнеры и другую утварь. У студентов появились вопросы, куда идут вырученные деньги за чужое имущество – в карман или на нужды университета.

Одно из объявлений. Фото: СОЦСЕТИ

Пара учащихся СПбГУ на правах анонимности обратилась в «Комсомолку» за помощью. Редакция направила запрос в пресс-службу университета и получила исчерпывающий ответ, что здесь действительно что-то нечисто.

- Информацию о том, что сотрудники СПбГУ, обеспечивающие работу общежитий, занимаются продажей вещей студентов, направили в УМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга для организации проверки, - ответили в вузе.

Добавим, что подозреваемые удалили личные страницы из соцсетей.