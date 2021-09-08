Более 70 жалоб на отказы в назначении выплат детям поступило детскому омбудсмену Петербурга

Более 70 петербуржцев пожаловались на отказ в выплатах на детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на отказ о предоставлении им ежемесячных выплат на детей. За последние две недели более 70 обращений поступило в адрес детского омбудсмена города. Об этом 8 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

- В аппарат поступают обращения от горожан, которые сообщают, что им отказывают в ежемесячном пособии. Речь идет о выплатах неполным семьям на детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки. За последние две недели таких обращений мы получили более 70, - рассказали в пресс-службе.

Каждый раз горожане, при обращении в пенсионный фонд по Петербургу и Ленобласти, получают отказы по данной выплате и не могут установить, по какой причине.

Сейчас уполномоченная уже направила обращение в фонд с просьбой разъяснить ситуацию и дать этому оценку.