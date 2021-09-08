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Общество8 сентября 2021 17:22

Шесть классов в школах Петербурга закрыли на карантин из-за простуды и коронавируса

Это всего лишь 0,03% от общего количества классов в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге шесть классов в пяти школах закрыли на карантин по коронавирусу.

В Петербурге шесть классов в пяти школах закрыли на карантин по коронавирусу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 1 по 8 сентября 2021 года шесть школьных классов перешли на дистанционное обучение из-за болезней детей, в том числе коронавирусом. Это всего лишь 0,03 процента от общего числа классов в городе. В комитете по образованию Северной столицы называют эпидемиологическую обстановку спокойной. По решению родителей на смешанном формате обучения находятся 1 032 ребенка.

На удаленном обучении находятся шесть классов в пяти школах. В школах из-за болезни отсутствует 181 ребенок (0,03% от общего количества обучающихся), а также 110 сотрудников (0,25 % от общего количества сотрудников), - рассказали в пресс-службе комитета.

В детсадах ситуация почти такая же – закрыты восемь групп в пяти дошкольных учреждениях.