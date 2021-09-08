Агент РФС объяснил, почему ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Челси»

Запрет будет действовать до 14 сентября. Фото: Вячеслав Евдокимов, пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

Футболиста петербургского клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо не поедут в Англию на игру с «Челси» из-за санкций ФИФА. Об этом «Комсомолке» рассказал футбольный агент РФС Сергей Базанов.

Напомним: Малком и Клаудиньо должны были играть за «Зенит» в грядущей схватке с «Челси» - она пройдет 14 сентября в Лондоне в рамках Лиги Чемпионов. Однако не сложилось – накануне появилась новость о том, что ФИФА запретила обоим футболистам выступать за петербургский клуб. По словам Сергея Базанова, ситуация вполне ожидаемая.

- Дело в том, что их незадолго до этого их обоих вызвали играть за национальную сборную Бразилии в рамках отборочных турниров на Чемпионат мира-2022, - пояснил Сергей Базанов. – А «Зенит» решил отозвать их и вернуть в расположение клуба раньше положенного. При этом в регламенте ФИФА четко прописано, что в этом случае на клуб могут быть наложены «санкции» - запрет для игроков участвовать в определенных матчах. Собственно, именно это и произошло.

Запрет будет действовать до 14 сентября. После этого Малком и Клаудиньо вернутся в команду.