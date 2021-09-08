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Происшествия8 сентября 2021 17:42

Полиция задержала пьяного дебошира, стрелявшего из ружья в Выборге

Выяснилось, что он выпивал с другом в квартире, а потом решил «развлечься»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге местный жители решил пострелять из ружья из окна своей квартиры.

В Выборге местный жители решил пострелять из ружья из окна своей квартиры.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали дебошира, который стрелял из охотничьего ружья средь бела дня в Выборге. Мужчина выпивал с другом в квартире одного из домов на Сайменском шоссе. В какой-то момент он решил палить из винтовки прямо из своего окна. Напуганные очевидцы попрятались за укрытия и сообщили обо всем в полицию. Сотрудники МВД среагировали оперативно и четко.

- Полицейские поднялись в квартиру и задержали злоумышленника. Мужчине 41 год, дома у него был друг, жена и 8-летний сын. Оружие зарегистрировано. Двух друзей доставили в отдел полиции для разбирательств, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Не исключено, что проверка полиции закончится возбуждением уголовного дела. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.