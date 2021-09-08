Полиция задержала пьяного дебошира, стрелявшего из ружья в Выборге

В Выборге местный жители решил пострелять из ружья из окна своей квартиры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали дебошира, который стрелял из охотничьего ружья средь бела дня в Выборге. Мужчина выпивал с другом в квартире одного из домов на Сайменском шоссе. В какой-то момент он решил палить из винтовки прямо из своего окна. Напуганные очевидцы попрятались за укрытия и сообщили обо всем в полицию. Сотрудники МВД среагировали оперативно и четко.

- Полицейские поднялись в квартиру и задержали злоумышленника. Мужчине 41 год, дома у него был друг, жена и 8-летний сын. Оружие зарегистрировано. Двух друзей доставили в отдел полиции для разбирательств, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Не исключено, что проверка полиции закончится возбуждением уголовного дела. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.