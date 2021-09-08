В Купчино заметили семью перепелов

Жителю Петербурга удалось снять на видео стаю перепелок.

Жителю Петербурга Георгию Баталову 8 сентября удалось снять на видео перепелиную семейку, которая полным составом пронеслась по Купчино. Завидев оператора, птицы поспешили скрыться в ближайших зарослях. Мужчина рассказал «Комсомолке», что семейство обитает у бензоколонки на углу Софийской улицы и Грузового проезда. Мы решили узнать у специалиста, что занесло пернатых в город.

- Петербург находится на северной границе ареала обитания этих птиц, - объяснил научный сотрудник Санкт-Петербургского центра РАН, зоолог Михаил Веревкин. - Сейчас еще тепло, и они, видимо, пока не отправилась на зимовку. В городе их можно встретить, но нечасто.

Специалист также добавил, что в поведении птиц нет ничего необычного: перепела любят прятаться в высокой густой траве.