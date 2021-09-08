Илью Соболева заставят извиниться после шутки об ориентации адвоката из Тольятти

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Илья Соболев должен заплатить сто тысяч рублей после шутки про сексуальную ориентацию. На юмориста подал в суд мужчина из Тольятти Леонид Тарантов, который якобы оказался жертвой розыгрыша юмориста. Пострадавший требовал 85 миллионов рублей, но в итоге получил только небольшую часть от этой суммы.

- Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 000 рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Причиной разбирательства стало шоу на YouTube «Можно ваш телефончик?». Участник программы, выполняя задание, отправил аудиосообщение контакту из своего телефона. Суть вопроса сводилась к сексуальной ориентации. В видео показали фото и имя человека, которому написали. Жертвой оказался адвокат Леонид Тарантов, который, по его словам, страдал от шуток коллег в свой адрес.