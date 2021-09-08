С улиц Петербурга выселили 45 нелегальных торговцев с конца августа

В Петербурге очистили 45 земельных участков от нелегальных торговцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

С улиц 11 районов Петербурга выселили 45 нелегальных торговцев, в том числе от главных достопримечательностей в центре города. Об этом рассказали сотрудники комитета по контролю за имуществом. Все горе-предприниматели продавали разнообразные предметы без лицензии на деятельность. Кроме этого они попросту незаконно занимали земельные участки. Сотрудники Смольного сделали акцент на расчистке территорий у станций метро «Удельная» и «Московская», а также самых популярных районных улицах.

- Все торговое оборудование – весы, столы, лотки, прилавки, сборно-разборные конструкции изъяли и отправили на склад временного хранения, - передает пресс-служба Смольного.

Всех владельцев нелегальных торговых точек привлекут к административной ответственности.