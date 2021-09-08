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Общество8 сентября 2021 19:00

С Петропавловки дадут выстрел в честь юбилея Гатчины

Городу исполняется 225 лет
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут выстрел в честь 225-летия Гатчины.

С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут выстрел в честь 225-летия Гатчины.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября Гатчина отметит свой юбилей - 225 лет со дня присвоения ее статуса города. В честь круглой даты в Петербурге запланирована праздничная программа. Начнется она с полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его дадут в 15 часов. Сразу после выстрела начнутся народные гуляния.

Для удобства жителей и гостей праздника, которые захотят посмотреть на выстрел, на главной площади Гатчины будут установлены экраны с трансляцией. Праздник будет также проходить на Красноармейском проспекте и аллее Павла Первого. Там посетителей будут ждать детские мастер-классы и ярмарка.

Поздравить гатчинцев приедет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Звезды российской эстрады также не обошли праздник стороной. На концерте выступят группа «Белый орел» и певица Рита Дакота.

Завершит празднество шоу огня и фейерверков. Оно начнется в 21:30.