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Общество8 сентября 2021 19:47

Обуховский завод продает комплекс зданий на Бобруйской улице в Петербурге

Начальная цена составляет ни много ни мало 300 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продают бывшие промышленные здания на Бобруйской улице. Фото: google.com/maps

В Петербурге продают бывшие промышленные здания на Бобруйской улице. Фото: google.com/maps

Обуховский завод ищет того, кто бы приобрел комплекс промышленных зданий на Бобруйской улице. Соответствующий аукцион разместила электронная торговая площадка ГПБ. Продавцом значится «Алмаз-Антей».

- Дата окончания срока рассмотрения заявок назначена на 28 сентября 2021 года. Дата и время проведения аукциона – 4 октября в 10:00, - сообщается на торговой площадке.

Судя по прикрепленной документации, здания располагаются на 12 тысячах «квадратов». В комплексе есть и объект культурного наследия – «Манеж с конюшнями», так что за его состоянием надо будет следить.