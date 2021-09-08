Обуховский завод продает комплекс зданий на Бобруйской улице в Петербурге

В Петербурге продают бывшие промышленные здания на Бобруйской улице. Фото: google.com/maps

Обуховский завод ищет того, кто бы приобрел комплекс промышленных зданий на Бобруйской улице. Соответствующий аукцион разместила электронная торговая площадка ГПБ. Продавцом значится «Алмаз-Антей».

- Дата окончания срока рассмотрения заявок назначена на 28 сентября 2021 года. Дата и время проведения аукциона – 4 октября в 10:00, - сообщается на торговой площадке.

Судя по прикрепленной документации, здания располагаются на 12 тысячах «квадратов». В комплексе есть и объект культурного наследия – «Манеж с конюшнями», так что за его состоянием надо будет следить.