Ленинградский зоопарк просит петербуржцев принести им излишки урожая

Принимаются только свежие продукты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке объявили традиционную акцию «Дары осени», где просят петербуржцев поделиться с ними излишками урожая. В пресс-службе объяснили, что фрукты и овощи пойдут на лакомства обитателям. Гостинцы могут быть любыми: от яблок, до сосновых шишек.

- Нам уже начали приносить урожай. Я бы сказала, что люди активно делятся овощами. Пока самыми популярными остаются яблоки и грибы, идет активный сезон. Но мы сразу предупреждаем, что гостинцы должны быть свежими. Никаких гнилых овощей мы не принимаем, - пояснила «Комсомолка» Елена Ситникова, пресс-секретарь Ленинградского зоопарка.

Урожай можно оставлять на административном входе зоопарка в любое время. Из овощей принимаются кабачки, огурцы, тыква, морковь. Также в качестве лакомства подойдут желуди и орехи. Акация длится до конца октября.