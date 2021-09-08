Новую школу за 320 млн рублей построят в деревне Сухое в Ленобласти

В Ленобласти возведут новенькую школу на 100 мест в деревне Сухое. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деревне Сухое, что находится в Кировском районе Ленобласти, появится новая школа. Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок, его разместил региональный комитет госзаказа. На строительство уйдет 320 миллионов рублей. По плану, на территории образовательной организации появится еще и дошкольное отделение. Всего в здании будет 100 мест для подростков и детсадовцев.

- Расположение будущего объекта – деревня Сухое, участок 3а. Дата и время окончания срока подачи заявок намечено на 29 сентября 2021 года в 8:00по московскому времени, - сообщается на сайте госзакупок.

Судя по документам, приложенным к контракту, у здания будущей школы благоустроят территорию, в том числе установят наружное электроосвещение, создадут спортивные площадки, озеленят территорию, а также поставят по периметру малые архитектурные формы.