Сильные дожди накроют несколько районов Ленобласти в четверг, 9 сентября

В Ленобласти обещают сильные дожди в четверг, 9 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики предрекают Ленобласти сильные дожди в четверг, 9 сентября. Весь день будет облачная погода. Ночью дождик обещают лишь кратковременный, но с утра он начнет «разгоняться». В отдельных районах могут пойти ливни. При этом в регионе будет гостить сильный ветер с порывами до 11 м/с. Зато порадует хотя бы температура.

- Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а днем от +14 до +19. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Во второй половине дня в большинстве районов дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

А в пятницу синоптики прогнозируют в Ленобласти погоду с прояснениями и без существенных осадков. В субботу и вовсе потеплеет до +21 градуса.