184 жителя Ленобласти подхватили коронавирус за минувшие сутки

В Ленобласти еще 184 человека заразились ковидом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти за минувший день заболели коронавирусом еще 184 человека. Об этом рассказали в правительстве 47-го региона. Статистика медленно, но идет на спад. Больше всего зараженных за сутки было в Кудрово (19), Всеволожске (15) и Киришах (10). При этом за день от инфекции умерли два жителя области. Привитыми оказались еще 6 405 человек.

В регионе продолжают дезинфицировать общественные места, чтобы утихомирить COVID-19.

- Еще 7 тысяч квадратных метров обработали от ковида в Ленобласти. Общественные территории продезинфицировали в Выборгском и Лужском районах. Препарат уничтожает микробы и вирусы, а главное – безопасен для людей и для животных, - сообщили в правительственной группе «Минус коронавирус. Ленобласть» во «Вконтакте».