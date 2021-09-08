Экологи оценили ущерб от нелегальной свалки под Всеволожском в 141 млн рублей

В Ленобласти рассказали о ходе громкого дела о нелегальной свалке под Всеволожском. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эконадзор Ленобласти подсчитал, что нелегальная свалка вблизи деревни Аро под Всеволожском нанесла природе ущерб на 141,5 миллиона рублей. Нарушителя уже установили, деятельность недобросовестной организации требуют прекратить через суд. Подробностями громкого дела поделились в пресс-службе правительства Ленобласти.

Известно, что пока правонарушитель может добровольно возместить вред, если откажется – будут новые судебные тяжбы. Юрлицо уже оштрафовали на 450 тысяч рублей.

- Ущерб экологии выражен в нарушении воздушной и водной проницаемости почв, ограничении поступления света, уплотнении плодородного слоя. Установлено, что организация незаконно свозила на участок грунты с элементами строительного мусора, - рассказывают в пресс-службе правительства 47-го региона.

15 октября по делу состоится новое заседание в арбитражном суде.