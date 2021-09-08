Памятник животным блокадного Ленинграда установят в мае 2022 года в Петербурге

В Петербурге установят памятник животным, помогавшим горожанам во время блокады Ленинграда. Фото: Смольный

В Красногвардейском районе Петербурга заложили камень на месте, где в мае 2022 года установят памятник животным блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Инициатива понятна – звери напрямую участвовали в жизни осажденного города. Например, по знаменитой «Дороге жизни» ходил конный обоз, от полчища крыс в городе спасали кошки, а собаки вывозили раненых бойцов с поля боя. Правда, эскиза монумента пока не предоставляют.

- Памятник животным появится на территории городского мемориального комплекса по захоронению животных в Красногвардейском районе, - уточняют в Смольном.

Добавим, что в День памяти в Северной столице прошла минута молчания и траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Кроме этого власти организовали тематический мультимедийный концерт в «Октябрьском». Также на протяжении дня волонтеры читают на улицах города имена погибших блокадников.