Подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужа и жены на Рябовском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полицейские и следователи задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары. О криминальном драме рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице. Тела мужа и жены обнаружили в одном из домов на Рябовском шоссе. По версии СК, их убили еще в конце августа. Следователи считают, что подозреваемый гостил у пары, все трое изрядно выпили, после чего возникла кровавая ссора.

- Мужчине и женщине, проживающим в квартире, нанесли множественные удары ножом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за двойное убийство, - сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый вскоре станет обвиняемым. СК будет просить заключить его в СИЗО. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.