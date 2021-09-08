Мультимедийный памятный концерт провели для блокадников в БКЗ «Октябрьский»

В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" прошел мультимедийный памятный концерт для ветеранов. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге провели мультимедийный концерт в День памяти жертв блокады. Мероприятие состоялось в БКЗ «Октябрьский», куда пригласили ветеранов труда и Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также жителей осажденного города. На сцене прозвучали песни тех тяжелейших лет и душераздирающие, но полные надежды отрывки из блокадных дневников.

На мероприятие пригласили всех, кто был в осажденном городе и может по состоянию здоровье посетить концерт. Фото: Смольный

- Таких испытаний, которые выпали на Ленинград, не было в истории ни одного города и страны. Но наш город не сдался. Он победил? – обратился к зрителям концерта губернатор Александр Беглов.

Напомним, в День памяти в Красногвардейском районе города заложили камень, на месте которого в конце весны 2022 года установят памятник животным блокадного Ленинграда.