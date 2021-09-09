Пожар спалил две машины на Васильевском острове в Петербурге

Две машины обгорели на Васильевском острове в ночь на 9 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге во время пожара обгорели две машины. В ночь на четверг, 9 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного у дома 29 по улице Шевченко в Василеостровском районе. На место немедленно выехали две пожарные машины и девять спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Когда пожарные приехали на место, то увидели, что огонь охватил два автомобиля. У иномарки "Тойота" обгорел моторный отсек и обшивка салона. Также пламя успело перекинуться на соседнюю машину "Фольксваген", которая также частично обгорела, - рассказали в МЧС.

Пожар удалось потушить спустя сорок минут после вызова спасателей. Никто из людей не пострадал.

На данный момент специалисты проводят проверку и выясняют причину возгорания.