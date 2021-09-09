Необычно рано пробка сковала КАД Петербурга 9 сентября

Необычно ранняя пробка сковала КАД утром 9 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Необычно рано начались пробки в Санкт-Петербурге 9 сентября 2021 года. Уже с 5 часов утра автомобилисты встали в затор по Кольцевой автодороге на западе города рядом с Мурманским шоссе. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Уже в 5:48 часов на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной оказалось очень плотное движение. Пробка растянулась на 4,8 километра, - сообщает сервис.

К 8 утра затор немного переместился в сторону Янино, а также растянулся по КАД от станции метро "Обухово" по Вантовому мосту. Также стоит и внешнее кольцо в районе Софийской улицы.

Небольшие локальные пробки наблюдаются по всему городу, однако на 8 часов утра, пока что, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Ожидается, что пробки будут расти и к 9 часа достигнут 6 баллов.